"Das, was man schaffen will, schafft man auch"

Interview von Max Fluder und Veronika Tièschky

Kristina Moser, 28, kehrt als Blushy AM ihre bunte, poppige Seite nach außen. Konstantin Molodovsky, 25, tritt als Rapper Pink Stan in der Pinkhaircloutgang auf und solo als Levin. Doch die beiden sind auch ein Paar - und haben seit vergangenem Jahr einen gemeinsamen Sohn. Bald steht der erste Geburtstag an. Wie bringt man Musiker-Dasein und Erziehung unter einen Hut? Um diese Frage zu beantworten, trifft man sich mit den beiden in einem Café. Der Kleine ist dabei und wird mal von Kristina, mal von Konstantin versorgt. Im Verlauf des Gesprächs quengelt er ein wenig. "Manche Tage starten wie ein Autounfall", sagt Kristina. Konstantin muss immer mal wieder aus dem Gespräch aussteigen, um sich um das Kind zu kümmern.