Von Julie Bäßler

Wo beginnen Geschichten und wo hören sie auf? 1951 wird in Wallsend, England, ein Mann geboren, der später, wie so viele, in seinen Liedern nach dem Sinn des Lebens sucht. Aufgewachsen nahe einer Werft, die er persönlich zum Sinnbild seines Lebens auserkor: Im sicheren Hafen das Schiff aufbauen, fertig machen, um dann die Welt zu erobern. Genau dies tat Gordon Matthew Thomas Sumner auch, besser bekannt unter dem Namen "Sting" - zunächst mit seinen ehemaligen The-Police-Bandkollegen Steward Copeland und Andy Summers und anschließend als Ein-Mann-Welt-Eroberungskommando. Zeitlich passend zu seiner jüngsten Welttournee, die den Musiker im Juni dieses Jahres auch nach Deutschland führte, hat sich Alex Sebastian aus München etwas Außergewöhnliches überlegt: ein Live-Konzert mit Comicprojektionen namens "Sting Illustrated", das am 26. August stattfindet.

Die Idee kam Sebastian allerdings schon vor gut 20 Jahren beim Hören einer der Songs auf Stings 1996 erschienenen fünften Studioalbum "Mercury Falling". Besagter Song "I hung my head", ein als Western-Geschichte verpacktes Plädoyer gegen die Todesstrafe, erzeugte in Sebastians Kopf die ausschlaggebende Vision: Die Zeilen des Songs zogen als kleine Cartoons vor seinem inneren Auge vorbei. Der Grundstein für sein jetziges Projekt war gelegt.

Die konkrete Umsetzung erfolgt erst viele Jahre später. "Vor einiger Zeit haben wir die Show zwar schon in kleinerem Kreis in München und Umgebung geprobt, dies ist jedoch die erste größere Aufführung. Weitere Konzerte sind bisher noch nicht geplant", erzählt Sebastian. Er selbst, der nebenbei eigene Pop- und Rock-Songs schreibt, wird die Rolle des Sängers übernehmen. Musikalische Unterstützung erhält er von Oliver Hahn (Keyboard), Enrico Coromines (Gitarre), Manni Müller (Schlagzeug) und Markus Angeli (Bass). Der kreative Kopf hinter den mehr als 400 Illustrationen ist der aus der Pfalz stammende Comiczeichner Dennis Hauk, der durch eine Anzeige im Internet zum Projekt fand. Die Aufgabe des Erzählenden übernimmt der Münchner Kabarettist und Autor Sven Kemmler, langjähriger Mitverfasser des Bühnenprogramms von Comedian Michael Mittermeier. Zusammen geht die Gruppe auf eine Reise, ausgehend von Stings sicherem Hafen Wallsend bis in die Gegenwart.

Als Venue fungiert das Kino, Mond & Sterne im Münchner Westpark. Jährlich wird das Amphitheater zum Veranstaltungsort der Open-Air-Lichtbühne umfunktioniert. Ein schöner Zufall, dass sowohl der Welthit "Every breath you take" (1983) als auch der Park vor 40 Jahren entstanden sind.

Der 17-fache Grammy-Gewinner ist nicht nur einer der bedeutendsten Musiker der jüngeren Musikgeschichte, sondern setzt sich mit seiner 1987 gegründeten Stiftung "Rainforest Foundation" gegen die Rodung des Regenwaldes sowie für Bildung und sauberes Trinkwasser ein. Auch auf politischer Ebene ist Sting aktiv. So teilte er im März 2022 ein Video des Songs "Russians" (1985), der auf die nukleare Bedrohung im Zuge des Kalten Kriegs anspielt, auf Instagram. Eine Angst, die nach 38 Jahren zurück in den Köpfen der Menschen ist. Ein Zeichen, den Russland-Ukraine-Krieg zu stoppen und laut des Künstlers ein Appell an die Menschlichkeit, weswegen die Verlinkung einer Hilfsorganisation unter dem Video nicht fehlen darf.

Auf die Frage, warum Alex Sebastian ausgerechnet Sting für sein Konzert ausgewählt hat, antwortet er: "Das Event ist ein `'Herzensprojekt. Alle kennen die Songs wie 'Roxanne' (1978) oder 'Fields of Gold' (1993), aber die Wenigsten verstehen, worum es eigentlich geht." Er selbst bezeichnet das Event als "Hommage-Projekt", um den Menschen die Musik und vor allem die damals wie heute aktuellen Aussagen hinter den Texten näherzubringen.

Sting Illustrated, 26. August, 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr, Kino, Mond & Sterne, Seebühne Westpark