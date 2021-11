Was tun, wenn man weiblich, jung und vom Alltag völlig überfordert ist? Die junge Mutter Lara (Giulia Goldammer) entscheidet sich für einen radikalen Schritt: Sie fährt zum Arbeitsplatz ihres Partners (Thomas Schubert), stellt ihm den Kinderwagen mit der einjährigen Tochter vor die Nase - und haut ab. Ihren Problemen kann sie damit nicht entfliehen, denn auch bei ihrer in Südtirol lebenden Schwester ist sie nicht wirklich willkommen. Die beiden streiten sich, alte Wunden brechen auf. Das Familiendrama "Windstill" feierte erst vor ein paar Tagen in München seine Premiere, jetzt läuft Nancy Camaldos Regiedebüt auch regulär im Kino. Die HFF-Absolventin erzählt von jungen Menschen, die in ihren jeweiligen Lebenssituationen gefangen sind, die ausbrechen wollen und auf einen Neuanfang hoffen. Wie dieser aussehen soll, wissen sie aber selbst oft nicht so genau.

Windstill, D 2021, Regie: Nancy Camaldo, Arena Kino, Hans-Sachs-Str. 7