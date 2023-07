Das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland hat Wissenschaftsminister Markus Blume an Professor Stefan Burdach, 70, überreicht. Der Mediziner wurde für sein herausragendes Engagement für schonendere Therapiemöglichkeiten krebskranker Kinder und Jugendlicher ausgezeichnet. Burdach setzt sich seit Jahrzehnten für die Entwicklung neuer Heilverfahren ein und hat dafür gesorgt, dass aktuelle Forschungsergebnisse schnell in die klinische Praxis umgesetzt wurden. Der gebürtige Berliner hatte nach der Promotion in Köln in Harvard und Seattle zur Stammzellentransplantation geforscht. Nach der Habilitation in Düsseldorf und einer Professur in Halle-Wittenberg wurde er 2003 auf den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin an der Technischen Universität München berufen. Er war Direktor der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum rechts der Isar sowie Chefarzt der Kinderklinik München Schwabing.