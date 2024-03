Von der Fassade eines fünfstöckigen Wohnhauses in der Isartalstraße sind am Sonntagnachmittag etwa eineinhalb Quadratmeter Putz auf den Gehweg gestürzt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte sich der Putz auf der Höhe des fünften Stockwerks vermutlich wegen eines "Feuchteeintrags" gelöst und war in die Tiefe gefallen. Verletzt worden sei dabei "glücklicherweise" niemand.