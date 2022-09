Impfaktion am Tierpark abgesagt

Die Stadt hat die mobile Impfaktion am Samstag, 17. September, beim Tierpark Hellabrunn abgesagt. Der Grund ist das schlechte Wetter, Regenschauer und viel Wind sind vorhergesagt. Die zweite mobile Impfaktion soll allerdings wie geplant stattfinden: Am Freitag, 16. September, von 10.30 bis 17 Uhr macht der Impfbus an der U-Bahnstation Thalkirchen (Tierpark, Ecke Schäftlarnstraße) Halt.