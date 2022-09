Leben mit HIV:"Ich will mich nicht dafür schämen"

Von Luca Lang

Erdin saß in einem Warteraum der Uni-Klinik München. Ungefähr eine Stunde lang. Eine Stunde, in der er sich darauf vorbereitete, dass das Ergebnis auch positiv sein könnte. HIV-positiv. Die Ärztin, die im Besprechungszimmer saß und ihm seine Diagnose mitteilte, konnte Erdin ein wenig beruhigen. Auch weil sie, wie er, türkische Wurzeln hat, seine Muttersprache spricht. Nach erst zwei Jahren in Deutschland gab ihm das in der Situation ein wenig Sicherheit.