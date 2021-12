Bei der Modernisierung des Heizkraftwerks Süd in Sendling geht es voran. Die Gas- und Dampfturbine 2 mit ihren neuen Gasturbosätzen wurde dort am vergangenen Freitag zum ersten Mal gezündet. Das teilten die Stadtwerke München (SWM) mit. Bei der Anlage begann mit dem "First Fire" die heiße Inbetriebsetzung, bei der die Maschine unter verschiedenen Lastpunkten und Betriebssituationen getestet wird. Die Inbetriebsetzung werde jeweils etwa drei Wochen dauern, so die SWM. Jede der beiden Gasturbinen habe eine deutlich höhere Leistung im Vergleich zur Vorgängermaschine und weise deutlich bessere Abgaswerte vor. Die Aufnahme des Winterheizbetriebs ist für die kommenden Wochen geplant. Gas- und Dampfturbinen erzeugen Strom und Heizenergie. Es handelt sich im Zuge der Wärmewende hin zur CO₂-Neutralität in München um eine Übergangstechnologie. Diese solle möglichst effizient genutzt werden, so die SWM.