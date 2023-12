Tierschützer haben an Heiligabend einen Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Anna im Lehel gestört. Wie die Polizei berichtet, zeigten zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 24 bis 34 Jahren am Sonntagnachmittag in der Kirche Transparente und machten mittels Megafon Durchsagen. Dabei forderten sie zu Tierschutz auf und warben für vegane Ernährung. Gottesdienstbesucher und der Pfarrer hätten die Aktivistinnen und Aktivistinnen mehrfach aufgefordert, die Kirche zu verlassen. Weil sie dies nicht taten, hätten mehrere Personen sie zum Ausgang gedrängt. Die alarmierte Polizei brachte die Aktivisten, die aus München, dem Berchtesgadener Land, dem Kreis Dachau und aus Österreich stammen, auf eine Inspektion, sie wurden wegen Störung der Religionsausübung angezeigt. Transparente und Megafon wurden sichergestellt.