Ein 26 Jahre alter Mann hat am Montagabend zwei Mädchen in einer Regionalbahn belästigt und sexuell bedrängt. Auch nach dem Aussteigen am Münchner Hauptbahnhof ließ der Mann nach Angaben der Münchner Bundespolizei nicht von seinen Opfern ab. Den ebenfalls minderjährigen Begleiter der Mädchen griff er körperlich an.