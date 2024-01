Der Lokführerstreik der vergangenen Woche hat einem 41-jährigen Mann aus München in der Nacht zum Samstag womöglich das Leben gerettet. Gegen 2.30 Uhr verständigte ein Taxifahrer die Bundespolizei, dass sich auf den Fernbahngleisen nahe der Hackerbrücke ein Mann aufhalte. Sofort wurden die Gleise gesperrt, eine Streife fand den Mann an einer Weiche und brachte ihn in Sicherheit.