Offenbar in der Absicht, die Polizei zu ärgern, hat eine unbekannte Täterin oder ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag in Haidhausen die beleidigende Buchstabenkombination "A.C.A.B." auf einen geparkten Wagen mit Polizeifolierung gesprüht. Obwohl er so aussah, gehörte der Audi allerdings gar nicht der Polizei, sondern einer Filmproduktionsfirma. Als ein Mitarbeiter am Freitag in der Früh den Schriftzug entdeckte, rief er die echte Polizei. Die geht davon aus, dass sie selbst das eigentliche Ziel war und dass mit der Parole nicht etwa die fromme Aufforderung "allways carry a bible" gemeint war, sonder die bei Hooligans, Skinheads und Autonomen verbreitete Beleidigung "all cops are bastards". Deshalb hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden für eine neue Lackierung der besprühten Beifahrertüre beläuft sich nach Schätzungen auf etwa 2000 Euro.