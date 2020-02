Polizei in München:Wettbüro in Großhadern überfallen

Vier Maskierte haben am Mittwochabend ein Wettbüro in Großhadern überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Täter hätten gegen 22 Uhr die Tipico-Filiale in der Würmtalstraße betreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach bedrohte einer der Maskierten den Angestellten mit einer Pistole und forderte ihn auf, das Bargeld aus der Kasse herauszugeben. Nachdem der 20 Jahre alte Angestellte etwa 10 000 Euro übergeben hatte, flohen die Täter.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehr als zehn Streifenwagen beteiligt waren, verlief ohne Erfolg. Die vier Täter werden alle als etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Drei von ihnen trugen schwarze Kapuzenpullis, Mund und Nase hatten sie mit roten Tüchern verdeckt. Außerdem trugen drei der Täter helle Handschuhe. Außer der Pistole hatten zwei der Täter einen Schlagstock dabei, ein weiterer war mit Reizgas bewaffnet. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.