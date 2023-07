Eine 63-jährige Frau ist in einer Tiefgarage in Hadern von ihrem eigenen Auto eingeklemmt und verletzt worden. Erst nach etwa 30 Minuten hatten Passanten ihre Hilferufe gehört und die Feuerwehr verständigt.

Die Frau habe am Mittwochabend an ihrem Fahrzeug hantiert, als dieses sich plötzlich in Bewegung setzte, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Der Wagen habe die Frau daraufhin gegen die Tiefgaragenwand gedrückt, wo sie sich nicht mehr eigenständig aus ihrer Lage befreien konnte. Ein Notarztwagen erreichte schließlich den Unfallort in der Fürstenrieder Straße. Passanten halfen mit, die eingeklemmte Frau zu befreien. Die 63-Jährige wurde schließlich in eine Münchner Klinik gebracht. Bei dem Unfall habe sie sich nach ersten Erkenntnissen Frakturen am Bein und Quetschungen zugezogen.

Warum sich der Wagen plötzlich bewegt hat, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte hätten das Fahrzeug gesichert, die Polizei ermittle derzeit den genauen Unfallhergang.