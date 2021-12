Die Koalition im Rathaus will die sprudelnden Einnahmen aus der Gewerbesteuer nutzen, um im kommenden Jahr zusätzliche Schwerpunkte zu setzen. Etwa 30 Millionen Euro mehr als geplant wollen Grüne und SPD einsetzen, um offene Stellen in der Verwaltung nachzubesetzen. Noch im Sommer hatte sich die Stadtregierung, wegen der damals noch deutlich schlechteren Finanzperspektive, zu einer Vollbremsung beim Personal entschlossen. Die nun einzustellenden Mitarbeiter sollen vor allem im Gesundheitsreferat, im Bürgerservice, im Jugendamt, in der Ausländerbehörde und im Planungsreferat für Entlastung sorgen.

Etwa 15 Millionen Euro mehr als bisher vorgesehen sollen in die Digitalisierung fließen, um unter anderem die Online-Angebote der Stadtverwaltung auszubauen. Eine zusätzliche Spritze von zehn Millionen Euro soll in den Klimaschutz gehen, zum Beispiel für mehr Personal zum Radwegebau. Zudem will Grün-Rot einen Pandemie-Fonds einrichten, für den noch keine konkrete Summe genannt wird. Mit dem Geld will die Koalition Bürger auffangen, die an sozialen und psychischen Folgen der Coronakrise stark leiden. Erreicht werden sollen etwa Kinder mit Schulproblemen, Selbständige, die wirtschaftlich in Not gerieten, oder auch Senioren, die noch isolierter leben als vor der Pandemie.