Eine weithin sichtbare Rauchsäule hat am Sonntagmittag die Bewohner des Münchner Stadtteils Bogenhausen und der Wohnviertel an der Isar aufgeschreckt. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Pienzenauerstraße steht in Flammen, melden Polizei und Feuerwehr.

Aufnahmen der Münchner Berufsfeuerwehr zeigen dunklen Rauch, der aus dem offenbar ausgebauten Satteldach eines mehrgeschossigen Hauses quillt, lodernde Flammen sind zu sehen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Etwa ein Dutzend Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig und offenbar unverletzt ins Freie retten. Sie wurden in einem Wärmebus der Feuerwehr betreut. Die Bewohner umliegender Häuser wurden wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr, die drei Drehleitern im Einsatz hatte, waren am späten Mittag noch in vollem Gang. Gegen 13 Uhr war das auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche wütende Feuer aber unter Kontrolle. Weder zur Brandursache noch zur Schadenshöhe konnte ein Polizeisprecher am Mittag bereits Angaben machen.

Damit die Löscharbeiten nicht von Schaulustigen oder vorbeifahrenden Autos behindert werden, sperrte die Polizei die Pienzenauerstraße. Auch Mitarbeiter der Münchner Stadtwerke waren am Einsatzort, um den Strom für die gesamte Straße abzuschalten. In der Pienzenauerstraße stehen mehrere denkmalgeschützte Villen und Mietshäuser.