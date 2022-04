Einen unerwarteten Geldgewinn hat ein 57 Jahre alter Mann am Dienstagabend gemacht - genauso unerwartet war er ihn wenig später aber wieder los. Der arbeitslose Münchner hatte in einer Kneipe in der Isarvorstadt an einem Glücksspielautomaten eine niedrige dreistellige Summe gewonnen. Als er sich um kurz vor 19 Uhr auf den Heimweg machte, folgten ihm zwei weitere Gäste aus dem Lokal. Kurz bevor der 57-Jährige seine Wohnung erreichte, stieß ihn einer der beiden Männer zu Boden und nahm ihm die Geldbörse mit mehreren Hundert Euro ab.

Eine Anwohnerin, die den Überfall mitbekommen hatte, verständigte den Notruf. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung war jedoch erfolglos. Der 57-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen zwei Männer zwischen 18 und 20 Jahren im Bereich Goetheplatz, Maistraße und Thalkirchner Straße aufgefallen sind.