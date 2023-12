Eine 81 Jahre alte Frau ist am Freitag an den Folgen eines Sturzes auf einer offenbar vereisten Straße gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Mittwochmorgen in der Friedrichshafener Straße in Aubing, etwa auf Höhe der an einer Kurve gelegenen Hausnummer 29. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau auf eisglattem Untergrund ausgerutscht und habe sich dabei Brüche des Oberarms und des Oberschenkels zugezogen.