Wegen des Fußball-Länderspiels der Uefa Nations League zwischen Deutschland und England in München hat die Stadt ein Glasflaschenverbot erlassen: Von Montag, 14 Uhr, bis Dienstag, 24 Uhr, "sind das Mitführen und Benutzen von Glasbehältnissen zwischen Karlsplatz und Isartor einschließlich Marienplatz und Viktualienmarkt untersagt", teilte die Stadt am Freitag mit. Diese Regel gilt nicht für Restaurants und Wirtschaften mit gastronomischen Außenflächen, hier darf natürlich weiter aus Gläsern getrunken werden. Anpfiff der Partie in der Fröttmaninger Arena ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr.

Durch das Verbot sollen "Gefahren gemindert werden", die von der Verbindung von größeren Menschengruppen und Alkohol ausgehen, so die Erklärung der Stadt. Grundlage sei eine Gefahreneinschätzung des Polizeipräsidiums München. Es werden rund 5000 Fans aus England erwartet, das Spiel ist ausverkauft. Ein Großteil der Fans reise voraussichtlich schon am Vortag an. Nach dem EM-Finale in London 2020 war es durch Fans der englischen Nationalmannschaft zu Ausschreitungen und Gewaltdelikten gekommen.