Eine Frau ist am Sonntagmittag in Haidhausen von ihrem Partner angeschossen worden, anschließend hat er sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei selbst getötet. Die verletzte Frau konnte sich zu einer Nachbarin in die Wohnung retten und war zunächst ansprechbar. Die alarmierte Polizei rückte mit einem Großaufgebot und Spezialkräften an. Die Umgebung des Hauses in der Milchstraße wurde großräumig abgesperrt. Einsatzkräfte bargen laut einem Sprecher die Frau aus dem Haus.

Zunächst war unklar, wo ihr Partner sich befand. Ein Hubschrauber stand viele Minuten lang über dem Tatort in der Luft. Als Beamte in die Wohnung des Paars eindrangen, fanden sie den leblosen Schützen. Um 15.30 Uhr gab die Polizei per Twitter bekannt, dass für Unbeteiligte keine Gefahr bestehe. Die verletzte Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.