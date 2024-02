Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat einen Fehler in der Führerscheinstelle behoben, die Fahndung nach einem mutmaßlichen Unterschriften-Fälscher ist jedoch gescheitert. Das erklärte Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) auf Anfrage des ÖDP-Fraktionschefs Tobias Ruff in einem Schreiben. Demzufolge wurden aufgrund eines IT-Fehlers im Sommer 2023 in 119 Fällen die Passbilder und Unterschriften von jungen Menschen, die gerade ihren Führerschein geschafft hatten und nun auf die Ausgabe im Scheckkarten-Format warteten, schlicht gelöscht. Sie mussten beides erneut abgeben, das Problem ist behoben.