Nun ja, frühlingshaft war es nicht gerade am 19. April, als auf der Theresienwiese das Frühlingsfest losging, das gerne auch die "kleine Schwester der Wiesn" genannt wird. Windig war's und zugig und gut frisch für die nackerten Beine der Burschen in den Lederhosen und der Madeln in den Dirndln.

Aber was sein muss, muss sein, und so stach Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner das erste Fass an, nachdem zuvor das Publikum mit Freibier angelockt worden war. Bis zum 5. Mai dauert das Fest, es ist unter der Woche von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 23.30 Uhr. Die Mass Bier kostet heuer 12,80 Euro (Festhalle Bayernland, Augustiner) beziehungsweise 13,80 Euro (Hippodrom, Spaten).

Wetter auf dem Frühlingsfest

Die gesamte erste Woche mussten die Besucherinnen und Besucher frieren. Dann wurde es am mittleren Wochenende warm und die Sonne verwöhnte die Gäste. So soll es in der zweiten Woche weitergehen.