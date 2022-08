Die Polizei hat fünf mutmaßliche Einbrecher im Alter zwischen 18 und 41 Jahren festgenommen. Eine 57-jährige Frau hatte in Freimann beobachtet, wie vier Männer ihre Wohnung durch ein offenes Fenster betraten und wieder verließen, nachdem sie nichts fanden. Die Beamten konnten die vier Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland am U-Bahnhof Alte Heide festnehmen. In der Nähe entdeckten sie einen mutmaßlichen Komplizen in einem geparkten Auto. Im Handschuhfach befanden sich Schmuckstücke wie Golduhren, Ringe und Ketten. Woher diese stammen, ist noch unklar und wird ermittelt.