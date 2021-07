Eine schwangere Ladendiebin, 24, ist am Donnerstag mitsamt einer zwei Jahre älteren Komplizin verhaftet worden. Die 14 Monate alte Tochter der Jüngeren, die bei der Tat dabei war, wurde dem Kindsvater übergeben. Die Frauen aus dem Umland hatten in einem Baumarkt in Freimann versucht, Elektrogegenstände im Wert zwischen 5000 und 6000 Euro zu stehlen. Sie hatten die Smart-Home-Artikel in einen Kinderwagen und einen Rucksack verstaut und waren damit an der Kasse vorbeigegangen, ohne zu zahlen. Ein Ladendetektiv stellte das Duo und rief die Polizei; diese nahm die einschlägig bekannten Frauen fest. Die Haftfähigkeit der Schwangeren sei festgestellt worden, hieß es von der Polizei; sie werde entsprechend medizinisch betreut.