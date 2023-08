Wie haben unsere Omas gelebt, bevor sie nach Deutschland gekommen sind? Diese Frage haben sich Anna-Maria Caciauna und Carla Irma Boicu gestellt und einen fiktiven Kurzfilm über ihre Großmütter im Sommer 1961 in Rumänien gedreht. Gelernt haben sie dabei viel - vor allem über sich selbst.

Von Leila Herrmann

Sommer 1961: Die beiden Freundinnen Ana und Eva Maria verbringen einen Sommertag am See. Sie rauchen, spielen Rommé und sind ausgelassen - bis Ana fragt, ob Eva Maria sie an das kommunistische Regime verraten würde. Das ist eine der Schlüsselszenen aus dem Film "Ein Portrait meiner Großmutter" von Anna-Maria Caciauna, 25, und Carla Irma Boicu, 23.