Wenn Hannah Yael van Altena lacht, dann zieren zwei kleine Falten jede Seite ihres Gesichts. Vom Augenwinkel Richtung Nasenflügel. Ein, zwei Zentimeter darüber, dort, wo bei Brillenträgern normalerweise der Bügel sitzt, ist eine Narbe. Ganz unscheinbar. Und trotzdem erzählt sie eine Geschichte.

Für Yael, sie möchte lieber bei ihrem zweiten Namen genannt werden, sind mit Narben ganz besondere Formen des Erinnerns verbunden. Ein Erinnern, das manchmal vergessen wird, weil wir nicht über Narben sprechen. "Ich finde es interessant, dass uns die Erinnerung so in die Oberfläche eingraviert ist, das Ganze aber doch viel tiefer geht, wir das Tiefe dann aber verschweigen oder verkleiden", sagt sie. Und um diese Form des Erinnerns soll sich der Dokumentarfilm drehen, an dem die 25-Jährige gerade arbeitet.

Als Yael von einem Freund auf eine ihrer Narben angesprochen wird, will sie keine Auskunft darüber geben. "Ich will das nicht erzählen", sagte sie ihm, obwohl es einfach nur eine Narbe ist. Aber warum wollte sie das nicht erzählen? Diese Frage beschäftigte sie. Deshalb beschloss sie, ihr Semesterprojekt zu diesem Thema zu drehen.

Yael studiert Drehbuch an der Filmhochschule im ersten Semester. Film, das hat sie schon in ihrer Kindheit fasziniert. "Weil ich mir Geschichten schon immer sehr filmisch, visuell vorgestellt habe", sagt sie. Sie wollte Regisseurin werden. Dass aber Drehbuchautorin und Regisseurin zwei unterschiedliche Berufe sind, wusste Yael damals noch nicht. Mit der Erkenntnis dann die Entscheidung für das Drehbuch - schließlich musste die Begeisterung für das Schreiben auch irgendwo unterkommen.

Der Anlass für den Dokumentarfilm ist die einzige Narbe, bei der Yael nicht erwähnt, an welcher Stelle sie sich befindet. Yael nennt auch nicht die genaue Ursache. "Die medizinische Diagnose spielt eigentlich keine Rolle", sagt sie. An dem Neujahrsmorgen vor ihrem Abitur ist sie mit Schmerzen und Fieber aufgewacht. Wegen entzündetem Gewebe musste sie notfallmäßig operiert werden. Mehr erzählt Yael nicht, nur dass nicht ganz sicher war, wie schnell das Ganze verheilen würde. "Was auf jeden Fall klar war", erzählt Yael, "dass ich mich drei Jahre lang würde schonen müssen."

Drei Jahre, das ist eine lange Zeit. Vor allem dann, wenn einem eigentlich die spannendste Phase des Lebens direkt bevorsteht, nach dem Abi, vor dem Ernst des Lebens. Es war anfangs gar nicht sicher, ob diese Phase für Yael überhaupt schon beginnen würde, weil sie nicht wusste, ob sie an den Abiturprüfungen hätte teilnehmen können. Noch mal ein Jahr Schule? Das hätte sie damals nicht mitgemacht, sagt Yael. Sie hasste die Schule, musste oft wechseln, weil ihre Familie umzog. Auch Sport konnte sie nicht mehr machen. Handball, Westernreiten, und vor allem habe sie "unglaublich gerne getanzt" - Standard und Latein. Das alles ging nicht mehr.

Wie sehr sie das damals belastet hat, wie einschneidend der Grund für die Narbe auch später immer noch war, das hat Yael jetzt erst begonnen aufzuarbeiten. Weil ein Freund nach der Narbe fragte.

Yael wirkt erwachsener, als man es bei Erstsemestern erwartet, aber auch etwas abgekämpfter. Manchmal merkt man, wie ihren Gesten die Energie ausgeht. Oder wenn ihr am Ende von Sätzen die Worte davonlaufen und Yaels Stimme leiser wird, weil ihr die Luft ausgeht. Gerade dann, wenn sie in die eh schon schnell gesprochenen Sätze noch schnellere Erklärungen oder Anmerkungen einfügt - quasi Fußnoten.

Nach dem Abi studierte sie erst einmal Jura, die sicherere Alternative zum Film. Und das, was sie damals noch antrieb, konnte sie auch zwischen Gesetzesbüchern umsetzen. Yael wollte sich für Menschenrechte einsetzen. "So ein bisschen das kleine Kind, das die Welt verändern möchte", sagt sie. Das hat sie dann auch zwei Jahre lang versucht bei der Arbeit in einer Kanzlei für Migrationsrecht. Für Yael eine sehr bereichernde Zeit, aber sie hat auch gemerkt, "dass es durch den Workload und dadurch, wie unser rechtliches System aufgebaut ist, nicht möglich ist, den Menschen als Menschen gerecht zu werden. Und schon als Kind ging es mir darum, die Geschichten der Menschen, die Menschen zu verstehen, ihnen zuzuhören, Zeit zu haben", sagt sie.

Der Film soll "den Körper als Landkarte des Lebens oder der Erinnerung begreifen"

Beim Film kann Yael das. Und sie kann endlich auch kreativ arbeiten. Zusammen mit der Kamerafrau Natalia Brezwan und Julia Tilk, die als Produzentin mitwirkt, entsteht gerade ein Film, mit dem es ihnen nicht darum geht, "Narben auf Körpern zu zeigen, sondern den Körper als Landkarte des Lebens oder der Erinnerung zu begreifen". Bei ersten Tests sind Fotos entstanden, die bereits etwas über die Ästhetik des Dokumentarfilms verraten. Es sind Makroaufnahmen der Narben verschiedener Menschen. So nah, dass sie abstrahiert wirken. Yael erinnern die Bilder an Landschaften, Flussdeltas, Gebirge oder Wüsten. Die Fotografien sollen zusammen mit der Premiere auch ausgestellt werden.

Diese Landschaften müssen aber nicht unbedingt Karten sein, auf denen nur Negatives, nur Schicksalsschläge vermerkt sind. "Es kommt total darauf an, wie das Umfeld ist, in dem man verletzt wird, und wie man danach damit umgeht. Und dass Dinge, die schlimm sind - schlimm, weil es eine Verletzung ist - im Nachhinein positiv oder negativ konnotiert sein können", sagt Yael. Damit meint sie zum Beispiel den Kommilitonen, der ihr lachend von dem Roller-Unfall in Indonesien erzählt. Die Narbe erinnert ihn an die schöne Zeit mit seinen Freunden im Urlaub - und nicht an die Wunden oder die Schmerzen.

Yael meint damit auch die fast nicht mehr sichtbare Narbe auf ihrem Handrücken. Als sie zwei Jahre alt war, verpasste ihr eine Zigarette dort eine Wunde, weil sie ihren Arm unglücklich hob und ihr Onkel seinen im falschen Moment senkte. Wenn Yael das erzählt, greift sie nach oben, als wäre sie wieder ein kleines Kind, das ihren Onkel am Ärmel packen möchte. So als würde sie das gerade noch einmal erleben. Sich noch an Dinge erinnern zu können, die man als Zweijährige erlebt hat? Das fasziniert Yael. "Ich fand das so spannend, dass wir am ganzen Körper Stellen haben, die Erinnerungen festgehalten haben, die ich sonst nicht mehr hätte", sagt sie.

"Narben sind wirklich etwas, das alle haben"

Mit ihrem Dokumentarfilm geht es Yael schlussendlich auch darum, einen Raum zu bieten, der zeigt: Es ist vollkommen okay, über diese Erlebnisse, die guten wie die schlechten, nachzudenken, darüber zu sprechen und das miteinander zu teilen, "weil Narben wirklich etwas sind, das alle haben".

In der Narbe auf dem Nasenrücken sieht Yael heute noch, wie die Treppe auf sie zukommt, auf die sie mit drei Jahren geknallt ist. Und sie sieht auch ihre Großmutter, die sie wieder aufhebt. "Das sind doch schöne Erinnerungen: Jedes Mal an seine Großmutter zu denken, wenn man sich im Spiegel betrachtet", sagt Yael.

