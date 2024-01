Lebensrettung per Videokonferenz: Am frühen Sonntagabend rief ein Mann aus Schwabing beim Notruf der Feuerwehr an - er habe gerade mit seinen Eltern telefoniert und dabei gesehen, wie seine Mutter zusammengesackt und von ihrem Stuhl gerutscht sei. Dass das kein normaler Einsatz werden würde, war dem Disponenten klar, als er hörte, wo der Notfall denn seinen Lauf nahm: in Bad Arolsen in Hessen nämlich.