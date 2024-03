An der Ruderregatta-Strecke:Jogger retten Ruderer

Zwei Jogger haben am frühen Donnerstagabend an der Ruderregatta-Strecke in Oberschleißheim einen Mann vor dem Ertrinken gerettet. Der 50-Jährige aus dem Landkreis Dachau fuhr mit einem Einer-Ruderboot auf dem Kanal, als er ohne fremdes Zutun kenterte. Es gelang ihm nicht, seine Füße aus den Halterungen des Ruder-Schlittens zu befreien, sodass er zu ertrinken drohte. Das bemerkten die beiden Jogger, eine 45-jährige Frau aus München und ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis, die auf der Straße daneben liefen. Sie sprangen ins Wasser, befreiten den Ruderer und zogen ihn an Land.