Am Bahnübergang am S-Bahnhof Fasanerie kam es fast zu einem Unglück (Archivfoto).

An der S-Bahnstation Fasanerie wäre am Dienstag gegen 21 Uhr beinahe eine S-Bahn mit Autos und Fußgängern, die den Bahnübergang überquerten, zusammengestoßen. Der Bahnfahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, der Zug blieb kurz vor dem Übergang stehen, berichtet die Bundespolizei. Verletzt wurde niemand, der Zugfahrer erlitt aber einen Schock.

Die Bahn der S1 war in Richtung Freising unterwegs, als sie in den Bahnhof Fasanerie einfuhr. Trotzdem war die Schranke an der Feldmochinger Straße für die Autofahrer und Fußgänger geöffnet. Ersten Ermittlungen der Bundespolizei zu Folge war der Bahnübergang bereits seit August 2022 beschädigt. Deshalb befänden sich dort rund um die Uhr Mitarbeiter, die den Übergang mit rot-weißen Bändern absperren, wenn eine S-Bahn kommt. Bei dem Vorfall am Dienstag habe es wohl einen Fehler in der Kommunikation gegeben: Die Polizei geht von menschlichem Versagen aus und ermittelt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs.