Drei falsche Polizisten haben ein 13- und ein 15-jähriges Mädchen am späten Mittwochabend dermaßen eingeschüchtert, dass die beiden sie für eine angebliche Durchsuchung in die Wohnung ließen. Hinterher fehlten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die unbekannten Täter gegen 17 Uhr durch Klingeln Zutritt in das Mehrfamilienhaus in Untersendling verschafft. Dort klopften sie an der Wohnungstür der beiden Mädchen an und gaben an, die Räume durchsuchen zu müssen. Dabei hätten sie den Mädchen auch einen rotweißen Ausweis in Form einer Scheckkarte vorgehalten und sie unter Druck gesetzt. Nachdem die Täter in unbekannte Richtung verschwunden waren, verständigten die beiden Jugendlichen Angehörige, welche die Polizei riefen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Zwei der Täter werden als 1,65 bis 1,70 Meter groß beschrieben, der dritte soll 1,90 Meter groß gewesen sein. Sie trugen schwarze Kleidung, einer trug eine schwarze Jacke mit weißen Kreisen. Er soll neben Hochdeutsch auch Türkisch gesprochen haben.