Aus nichtigem Grund greift ein älteres Paar einen jungen Autofahrer mit Reizgas an. Es ist nicht der einzige Fall in München, bei dem Zweiradfahrer vor Gericht landen.

Von Susi Wimmer

Die Gattung der Fahrradfahrer zählt im hektischen Münchner Verkehrsraum sicher oft zu der schützenswerten Art, weil: eher langsam unterwegs, kein Airbag und keine Knautschzone. Aber natürlich können Radler auch rasen - und ganz schön rasend werden. Der eine greift zum Pfefferspray, der andere bringt eine Frau zu Fall, ein weiterer rammt seinen Vorderreifen dem Kontrahenten mit voller Wucht in die Genitalien. Drei Szenen einer Schlammschlacht auf zwei Rädern.

Auf der Anklagebank sitzen keine jungen Wilden, eher "honorige Angeklagte", wie Amtsrichter Klaus-Peter Jüngst formuliert. Er ein 63-jähriger Mediziner, sie eine 59-Jährige im Management. Dass es zu einer derartigen Eskalation kam, "das erschreckt Sie hoffentlich am meisten", sagt der Richter zu den Herrschaften. Die waren an einem schönen Sonntag im Juni vergangenen Jahres mit dem Radl unterwegs, am Schererplatz in Pasing. Dort steht die Kirche Maria Schutz. Letzteren hätte das Opfer benötigt.

Ingenieur Antonio K. fuhr mit seiner Verlobten im Auto zum sonntäglichen Gottesdienst. Er sagt, vor ihm seien zwei Radler mitten auf der Straße gefahren. Er habe zur Warnung gehupt, sie überholt, und dann "aus Protest" nochmal Signal gegeben. Die ältere Fraktion behauptet, der Autofahrer habe sie "ganz knapp" passiert, die 59-Jährige sei erschrocken. Woraufhin ihr Lebensgefährte beschloss, den Autofahrer zur Rede zu stellen. "Das war der übliche Fehler", sagt sein Anwalt Peter Guttmann, "anstatt sich zu denken ,Depp'".

Der erboste Radler Werner H. schlug mit der Faust auf Heck und Außenspiegel des Autos, der Ingenieur, der gerade vor der Kirche eingeparkt hatte, stieg aus. Streit, Rempelei, dann soll der Arzt seine Gefährtin angewiesen haben zu filmen. Antonio K. hob die Hand, weil er das nicht wollte. Ob er die Frau dabei berührte, blieb unklar, jedenfalls steckte sie das Handy weg, zog ein Pfefferspray aus der Tasche und legte los. Direkt in die Augen von Antonio K. Der taperte blind durch die Gegend, seine Verlobte zog ihn weg. Da kam der Arzt nach, und sprühte weiter in das Gesicht des 35-Jährigen. "Und das in Ihrem Alter", sagt die Verlobte von K. zum Angeklagten.

Unabhängig von Alter und Weisheit scheinen die Nerven der Zweiradfahrer blank zu liegen. Auch ein 45-jähriger Münchner reihte sich jüngst in die Reihe der Straftäter auf zwei Rädern ein. Er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. In der Maxburgstraße, unweit des Münchner Polizeipräsidiums, geriet der E-Scooter-Fahrer in Streit mit einer Radlerin. Offenbar war er so auf hundert, dass er der Frau nachfuhr, sie überholte und dabei absichtlich so schnitt, dass sich die Lenker berührten und die Frau stürzte. Sie zog sich Prellungen am Handgelenk, am Ellenbogen und an der Hüfte zu.

"Die älteren Leute waren aggressiv, laut und streitig"

Noch schlimmer erwischte es einen Autofahrer in Haidhausen: Dem demolierte ein 63-jähriger Radlrambo das Auto und wuchtete ihm mehrfach den Vorderbau seines Fahrrades zwischen die Beine. Was eine Hodenprellung sowie ein Hämatom und eine Abschürfung im Schritt zur Folge hatte. Der Anlass war, wie in allen Fällen, eher nichtig. Der Autofahrer wollte von der Einsteinstraße nach rechts in die Seeriederstraße abbiegen, aus der kam gerade der Radler. Der Zweiradtreter war der Meinung, der Autofahrer sei auf seine Fahrspur gekommen und hätte ihn sogar noch gestreift.

Er trat ordentlich gegen die Stoßstange und verursachte laut Gericht "nicht unerheblichen Schaden". Als der Autofahrer sich vor ihn stellte und das Vorderrad zwischen seine Beine klemmte, damit der Schadensverursacher nicht flüchten konnte, stieß der mehrmals mit dem Vorderbau des Radls gegen die empfindlichen Teile. Ein Amtsrichter verurteilte den rabiaten Radler wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung.

"Die älteren Leute waren aggressiv, laut und streitig", sagt ein Zeuge über den eingangs erwähnten Vorfall in Pasing. Das Pfefferspray sei nicht nötig gewesen, schon gar nicht, als der junge Mann "schon die Augen zu hatte und nichts mehr gesehen hat". Die 59-jährige Sprayerin, die in ihrer Freizeit Kurse für "Chill-Out" und "Anti-Stress-Training" leitete, sagte vor Gericht, sie habe sich bedroht gefühlt. "Wenn ich mich bedroht fühle", sagt Richter Jüngst, "dann gehe ich weg und filme nicht."

Zwei Monate lang hatte Antonio K. Probleme mit seinen Augen. Dafür erhält er von dem brutalen Paar ein Schmerzensgeld in Höhe von 2250 Euro, seine Verlobte, die auch Spray abbekommen hatte, 1200 Euro. Die "honorigen Angeklagten" werden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Geldstrafen in Höhe von 9000 und 5000 Euro verurteilt. "Wenn gleich zwei bei so einer Tat beteiligt sind, wiegt die Körperverletzung noch schlimmer", sagt der Richter am Ende.