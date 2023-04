Ein Jugendlicher, den Freunde am frühen Samstagmorgen mit schweren Stichverletzungen in ein Münchner Krankenhaus gebracht haben, gibt der Polizei Rätsel auf. Und zwar bewusst: Der 16-Jährige, der bei der Attacke unter anderem an der Niere verletzt wurde, schweigt.

Auch seine Freunde, 17 und 18 Jahre alt und wie das Opfer polizeibekannt, halten sich nach Polizeiangaben bedeckt oder erzählen Widersprüchliches. So weiß die Polizei bisher nur, dass es am Samstag zwischen 1 und 2.30 Uhr im Bereich des Euro-Industrieparks im Münchner Stadtteil Milbertshofen eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben hat.

Wer in der Gegend zwischen dem McDonald's an der Maria-Probst-Straße und der Bavaria Petrol Tankstelle an der Ingolstädter Straße 59 Verdächtiges beobachtet hat, soll sich mit dem Kommissariat 23, Telefon 089/2910-0, in Verbindung setzen.