Von Zeit zu Zeit beschweren sich Leser, dass diese Kolumne und die Kostprobe oft Gaststätten und Restaurants empfiehlt, die sich normale Münchnerinnen und Münchner kaum leisten können. Das ist nicht ganz falsch. Es liegt aber auch nicht an den Autorinnen und Autoren, sondern eher daran, dass das Preisniveau in einer reichen Stadt wie München auch in der Gastronomie nicht gerade niedrig ist. Auch ganz unabhängig von niedrigen oder hohen Mehrwertsteuersätzen, übrigens. Es gibt freilich auch Ausnahmen. Da wäre zum Beispiel das Kulinariat auf der Schwanthalerhöhe zu nennen, das oft hervorragende Küche zu zivilen Preisen bietet. Jetzt zum Beispiel bei den Kulturtagen der Alten Westend Apotheke, die bis zum Ostermontag ein buntes Programm von Kunst bis eben Kulinarik bieten. Los geht's am kommenden Mittwoch, 27. März, mit einem "Wilden Lunch" (15 Euro). Von 13 bis 15.30 Uhr gibt's zu Mittag einen Wildpflanzensalat und danach auf Wunsch noch einen Wildpflanzen-Spaziergang durch den Bavariapark mit der Wildpflanzen-Fachberaterin Ola Klöckner. Am Gründonnerstag kocht das Küchentrio von Dreirad Cuisine um 20 Uhr seine Version des Letzten Abendmahls mit einem "Sharing-Menü" (pro Person 53,16 Euro, mit Wein 74,21 Euro). Am Samstag, 30. März, um 20 Uhr folgt das Kulinariat mit einem Ostermenü (90 Euro), und am Ostermontag, 1. April, 11 Uhr, schließen die Kulturtage mit einem feierlichen Osterbrunch (25,79 Euro) ab (Kulturtage in der Alten Westend Apotheke, Ligsalzstraße 12, Freitag, 22. März, bis Montag, 1. April, verschiedene Veranstaltungen, www.alte-westend-apotheke.de).