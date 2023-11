Die von Einsturzgefahr bedrohte Kirche Sankt Nikolaus in München ist vorerst gesichert. Dank privater Spenden konnte eine Notsanierung des als "lachende Kirche" bekannten Gotteshauses in Angriff genommen werden. Bis Ende Oktober waren dafür mehr als 155 000 Euro eingegangen. Am Dienstag überbrachte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz einen weiteren Scheck über 25 000 Euro.