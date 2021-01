Die Wahl des Studiengangs will gut überlegt sein. Besonders, wenn es sich um ein künstlerisches Studium handelt. Wenn es um musikalische Ambitionen geht, hilft da in der Regel der Tag der offenen Tür der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM). In diesem Jahr bietet die HMTM statt eines Besuchstages nun vom 29. Januar bis zum 3. Februar digitale Beratungstage an. Etwa durch persönliche telefonische Beratung bei den Referentinnen für Studienberatung und durch die Anmeldung zur Fachberatung in den Studiengängen Historische Aufführungspraxis, Jazz, Volksmusik, Schulmusik. Zusätzlich kann man Anfragen zu persönlichen Vorsing- und Vorspielterminen bei ausgewählten Dozenten und Dozentinnen stellen und an der Online-Präsentation zum Studienangebot an der HMTM teilnehmen. Über die Email-Adresse studienberatung@hmtm.de können von sofort an Termine vereinbart und Fragen gestellt werden.