Der 36-Jährige will sich nach acht Jahren eine neue Herausforderung suchen. Das "Alois Dallmayr" nimmt seinen Betrieb im Herbst wieder auf, dann unter einem neuen Küchenchef.

Zwei-Sterne-Koch Christoph Kunz verlässt das Fine-Dining-Restaurant Alois des Delikatessenhauses Dallmayr. Nach acht gemeinsamen Jahren werde der 36-Jährige vom 1. Mai an "neue Wege beschreiten", teilte das Unternehmen am Montag mit. Kunz arbeitete von 2014 bis 2018 zunächst als Sous-Chef unter dem damaligen Chefkoch Diethard Urbansky. Nach dessen Ausscheiden und dem Umbau des Nobel-Restaurants stieg Kunz zum Küchenchef auf und konnte einige Auszeichnungen für sich und das Lokal erkochen.

"Wir bedauern den Weggang von Christoph Kunz", ließ Florian Randlkofer, geschäftsführender Gesellschafter bei Dallmayr, mitteilen. "Ich bin sicher, wir werden noch viel von ihm hören." Auch Kunz selbst bedankte sich nach den erfolgreichen gemeinsamen Jahren bei Dallmayr. "Nach so vielen Jahren bei Dallmayr, welche immer spannend, aufregend und sehr prägsam waren, ist es für mich Zeit, mich neuen Aufgaben zu stellen."

Wie diese genau aussehen werden, ist noch nicht bekannt. Zunächst will der 36-Jährige eine kreative Pause nehmen und anschließend in der Spitzengastronomie neu durchstarten. Das "Alois Dallmayr" will seinen Betrieb im Herbst wieder aufnehmen, dann unter einem neuen Küchenchef.