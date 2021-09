Im Wirtshaus oder vor dem Stadion: Während der bundesweiten Aktionswoche wird an den unterschiedlichsten Orten in München geimpft - manchmal gibt es sogar Belohnungen.

Von Sophia Oberhuber

"Stehen Sie fürs Essen oder fürs Impfen an?", fragt eine Dame um die Mittagszeit am Rande des Biergartens des Paulaner Bräuhauses am Kapuzinerplatz. Hier stehen neben Schweinsbraten oder Kasspatzen an bisher drei Tagen auch Biontech, Moderna und Johnson&Johnson zur Auswahl. Die Impfbereitschaft der Bevölkerung stagniert, der Bund setzt deshalb auf eine Impfwoche, die unkompliziert und ohne Anmeldung verlaufen soll. Auch in München kann man sich diese Woche an verschiedenen Orten ohne vorherige Terminvereinbarung das Vakzin verabreichen lassen.

Im Biergarten des Bräuhauses ging es schon am Sonntag mit dem Impfen los. "Da war so viel los, dass ich mich entschieden habe, an einem anderen Tag wiederzukommen", erzählt ein Isarvorstädter. Am Dienstag war nun dieser andere Tag. Der Münchner erhielt seine Zweitimpfung. Er wohne um die Ecke und nutze deshalb seine Mittagspause dafür. Auf die Aktion aufmerksam geworden sei er über einen Flyer, der im Biergarten des Wirtshauses aushing, erzählt er. Das mobile Impfen sei "einfach praktisch". Das sieht auch eine Mutter so, die gemeinsam mit ihrem Sohn im Wirtshaus am Kapuzinerplatz auf dessen Zweitimpfung wartet.

Nach etwa zwei Stunden hat das Team der Aicher Ambulanz 35 Impfdosen verabreicht, wie eine Mitarbeiterin mitteilt. Insgesamt habe man für den Tag etwa 180 Dosen zur Verfügung. Eine davon hat eine junge Frau erhalten, die Lehramt studiert. Es ist ihre Erstimpfung. Weil sie bis vor Kurzem ihr Staatsexamen absolviert hat, wollte sie das Risiko nicht eingehen, Nebenwirkungen zu haben und so vielleicht einen Lerntag zu verlieren. Auch sie wohnt in der Nähe, über die Website der Stadt wurde sie auf die Impfaktion aufmerksam. "Heute war der erste Tag nach dem Examen, an dem ich Zeit hatte", sagt die Studentin.

Wer sich im Bräuhaus impfen lässt - ein weiterer Termin ist für Sonntag, 26. September, anberaumt - bekommt ein kleines Zuckerl, zusätzlich zum Schutz gegen das Virus. Es gibt entweder eine Tüte Brühkaffee oder eine Bio-Limonade. "Wir haben uns gedacht, dass ein kleiner Ansporn zumindest nicht schaden kann", erzählt Hermann Zimmerer, Chef des Paulaner Bräuhauses. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga habe angefragt, ob eine Impfaktion in Zimmerers Wirtshaus möglich wäre. "Ich finde, es ist eine gute Idee. Wenn die Gastronomie nichts für das Impfen tut, wer denn dann", sagt er. Die Aktion werde gut angenommen. "Es ist fast überraschend, wie viele kommen."

Eine U-Bahn-Station weiter südlich, im Kreisverwaltungsreferat an der Ruppertstraße, wird noch bis zum Donnerstag täglich geimpft. Die Pasing Arcaden bieten den Pieks jeden Tag bis Samstag an. Und wer sich ebenfalls am Samstag zum Spiel des FC Bayern aufmacht, kann sich dort vor Anpfiff direkt an der Allianz-Arena impfen lassen. 69,8 Prozent der impffähigen Münchner haben, Stand Dienstag, bereits ihre Erstimpfung erhalten.