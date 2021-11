Schwere Quetschungen am Oberschenkel hat ein 74 Jahre alter Berliner am Montagabend bei einem Unfall erlitten. Der nach Zeugenaussagen offensichtlich alkoholisierte Mann war gegen 21 Uhr an der Bushaltestelle Zaubzerstraße im Stadtteil Bogenhausen zu Fall gekommen, als er einem losfahrenden Bus hinterhergelaufen und dabei von der Bordsteinkante abgerutscht war.

Nach Polizeiangaben war der Busfahrer davon ausgegangen, dass der Mann, der zuvor ins Wartehäuschen zurückgegangen war, nicht mitfahren wollte. In einer Klinik musste der Schwerverletzte notoperiert werden.