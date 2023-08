Von Caroline Drees

Wenn es schlecht läuft für Maja Pflug, die in Wirklichkeit anders heißt, muss sie für vier Wochen in den Jugendarrest. "Ich habe ein Mädchen geschlagen", sagt sie. Auf gefährliche Körperverletzung lautet die Anklage der Staatsanwaltschaft. Pflug ist 17 Jahre alt und im ersten Jahr ihrer Friseurlehre. Sie trägt eine graue Jogginghose, falsche lange Wimpern und auf dem Kopf eine große schwarze Sonnenbrille. Sie sitzt in einem blauen Büro mit vielen Pflanzen, Graffiti-Kunst und einem Buddha-Bild an den Wänden.