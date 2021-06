Eigentlich sollte das Bezahlen mit Kryptowährung auch in München einfach sein. Es hat den Vorteil, dass keine Banken involviert sind. Doch es gibt so einiges zu beachten.

Von David Wünschel

Am Münchner Bahnhofsplatz steht im Eingang zu einem Supermarkt eine kleine Verkaufstheke, dahinter streng sortiert aufgereiht: verschiedene Haschisch-Sorten, Cannabis-Cookies, Cannabis-Bier und sogar ein auf der Cannabispflanze basierendes Öl zur Entspannung für Hund und Katze. Wer ins "Hanf im Glück" - so der Name des Shops - kommt, kann all diese Produkte legal und ohne Rezept kaufen. Und das nicht nur mit Bargeld, EC- und Visa-Karte, sondern auch mit Bitcoin.