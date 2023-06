Um mehr als 20 000 Euro ist eine 26-jährige Münchnerin durch eine neue Masche von Anruf-Betrug geschädigt worden: Sie erhielt am Freitag Anrufe unbekannter Personen, die behaupteten, Mitarbeiter einer Lotterie zu sein - die Frau habe dort gewonnen. Sie solle nun einen Geldtransport vorfinanzieren, damit sie ihren Gewinn erhalten könne. Dazu sollte sie "Google Play"-Gutscheine im Wert von rund 4000 Euro kaufen und überweisen. Das tat die Frau. Danach bekam sie die Anweisung, 20 000 Euro in mehreren Tranchen über einen Geldtransfer-Dienst zu überweisen. Das fiel zwar dem dortigen Sicherheitsdienst auf, der sowohl die Frau als auch die Polizei verständigte. Allerdings kam das zu spät. Das Geld war bereits weg. Wie schon mehrfach warnt die davor, auf betrügerische Telefonanrufe hereinzufallen: In einer Lotterie kann man nur gewinnen, wenn man daran teilgenommen hat. Niemals sollte man persönliche Informationen wie Kontodaten, Bankleitzahlen oder Kreditkartennummern preisgeben, ebenso wenig Adressen oder Telefonnummern. Keine seriöse Bank würde verlangen, Geschäfte wie eine Kontoeröffnung am Telefon abzuschließen.