Tagelang suchten Rettungskräfte in den Alpen nach einem Mann aus München, nun meldet die Polizei, dass der 73-Jährige ums Leben gekommen ist. Ein Bergsteiger entdeckte durch Zufall die Leiche des Mannes.

Der Münchner war am 21. September am frühen Morgen allein aufgebrochen, um einen Klettersteig zu begehen. Das genaue Ziel hatte er seiner Familie nicht mitgeteilt. Als der 73-Jährige auch am Folgetag nicht zurückgekehrt war, meldete seine Tochter ihn als vermisst. Eine Ortung ergab, dass das Mobiltelefon des Mannes zuletzt im Bereich des Kreuzecks südlich von Garmisch-Partenkirchen im Funknetz eingeloggt war.

Die Polizei konnte sein Auto schließlich am Parkplatz der Kreuzeckbahn feststellen. Es begann eine umfangreiche Suchaktion, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber, über mehrere Tage hinweg.

Die Leiche des Mannes wurde schließlich zufällig durch einen Bergsteiger am Schafsteig unterhalb der Waxensteine beim Abstieg zur Höllentalangerhütte gefunden. Die Polizei ermittelt die genauen Umstände des Todes.