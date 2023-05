Mit dem Bergbus in den Chiemgau oder in die Ammergauer

Vom 21. Mai an bietet der DAV alle zwei bis drei Wochen Fahrten mit unterschiedlichen Zielen an.

Wanderer öffentlich mit dem Bus von München direkt in die Berge bringen - das will der Deutsche Alpenverein (DAV) auch in diesem Jahr anbieten. Im Vergleich zu den zwei vergangenen Jahren setzt er dabei aber auf ein verändertes Konzept: Angesprochen werden sollen nicht nur Wanderer, sondern auch Menschen, die einen Tag in der Natur ohne größere Bergaktivitäten anstreben. An jedem Zielort soll es eine "Highlight-Veranstaltung" geben, etwa eine Hofführung mitsamt Verkostung in Ettal, ein Besuch der Naturkäserei Tegernsee oder eine Flussbauaktion mitsamt Familien-Workshop im Walderlebniszentrum Ostallgäu. Angefahren werden außerdem das Chiemgau, die Blauberge und das Sudelfeld.

Der erste Bus der Wandersaison soll am 21. Mai starten, danach soll es immer sonntags alle zwei bis drei Wochen bis Ende Oktober eine Fahrt geben. Wer mitfahren will, muss im Voraus einen Platz reservieren, das Deutschlandticket wird akzeptiert. Die Zahl der Fahrten hat sich im Vergleich zu 2021 und 2022 deutlich verringert: Damals fuhren an Samstagen und Sonntagen jeweils zwei Busse, einer früher, einer später für die Langschläfer. Alle angebotenen Touren sind zu finden unter www.alpenverein-muenchen-oberland.de/umwelt/muenchner-bergbus.