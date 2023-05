Der Student Philipp Ruckgaber war als Kussforscher unterwegs. Er hat Paare beim Abschied am Flughafen beobachtet - so unauffällig wie möglich. Man will ja nicht als Stalker rüberkommen.

Interview von Sonja Niesmann

Wie wird man Experte fürs Küssen? Philipp Ruckgaber, 26, hat in München an der TU ein Bachelorstudium in molekularer Biotechnologie und danach ein Masterstudium in Biochemie absolviert. Nun sattelt er ein Studium fürs Lehramt Biologie und Chemie drauf. "Viel zu tun", sagt er. Klingt lässig, aber man darf annehmen, dass es recht anspruchsvoll ist. Und er hat es auch mit romantischen Fragen zu tun.

SZ: Sie beschäftigen sich tatsächlich wissenschaftlich mit der Frage, ob Menschen den Kopf beim Küssen eher nach rechts oder nach links neigen?

Ruckgaber: Unter anderem ja, im Praktikum zur Verhaltensbiologie. Das ist ein weites Feld, vom Sozialverhalten und der Lautentwicklung von Grillen über die Photoklinotaxis von Fliegenmaden bis zur embryonalen Entwicklung der Händigkeit. Menschen schreiben ja mit der rechten oder linken Hand, aber die Händigkeit gibt's nicht nur bei Menschen. Bei Grillen kann man zum Beispiel auch entdecken, welcher Flügel liegt nun über welchem auf dem Rücken.

Die Flügelichkeit der Grillen erlaubt Rückschlüsse auf Menschen?

Menschen sind auch nur Tiere. Aber eins zu eins geht das natürlich nicht...

...und Grillen küssen nicht. Also zurück zu den Menschen.

Bei dem Praktikumsversuch ging es um eine schon vor 20 Jahren im Fachmagazin Nature veröffentlichte Studie mit dem Titel "Adult persistence of head-turning asymmetry. A neonatal right-side preference makes a surprising romantic reappearance later in life". Kurz übersetzt: Man weiß längst, dass Babys in den letzten Wochen der Entwicklung im Mutterleib eine starke Präferenz haben, den Kopf nach rechts zu drehen, und sich das auch im späteren Leben fortsetzt. Der Autor der Studie hat 124 Paare beim Küssen beobachtet und ihr Verhalten ausgewertet. Und wir sollten da nun mal nachforschen, ob sich seine Ergebnisse bestätigen. Wir sind also in zehn Zweier-Gruppen zum Flughafen gefahren.

Mit Klemmbrett und Strichlisten?

Ich hab' meine Beobachtungen ganz dezent im Handy notiert. Und mit einem Rucksack auf dem Rücken so getan, als würde es für mich gleich nach Thailand gehen. Wir waren schon von unserem Praktikumsleiter vorgewarnt, der erzählte, dass in der Vergangenheit schon mal Studierende bei der gleichen Aktion von der Polizei angesprochen wurden, warum sie hier rumlungern.

Detailansicht öffnen Philipp Ruckgaber studiert Biologie und Chemie fürs Lehramt. (Foto: privat)

Sie sind nicht verscheucht oder schräg angequatscht worden?

Nein, ich hab' versucht, ganz unauffällig zu sein, so getan, als würd' ich auf jemanden warten. Man will ja nicht als Stalker rüberkommen. Gleichzeitig hab' ich schon aus der Entfernung gespäht: Wo könnte es jetzt zu einem Kuss kommen? Man darf ja nichts verpassen. Aber es war leider nicht so viel los am Flughafen, trotz Osterferien. Und dieselben Küsse darf man wegen der Statistik nicht mit anderen Gruppen "teilen". Deshalb hab' ich auf dem Heimweg versucht, am Bahnhof noch ein paar Küsse einzusammeln.

Was meinen Sie eigentlich mit Küssen? Das französische Bussi links, Bussi rechts, Bussi links und so weiter auf die Wange?

Nein, nein, es geht schon um Küsse auf die Lippen. Denn dabei muss man ja den Kopf neigen.

Was ist denn, wenn ein Kopfrechtsneiger eine Linksneigerin küssen will?

Dann stoßen die Nasen aneinander...

Aha, so wie im Film "Wem die Stunde schlägt" bei Ingrid Bergman und Gary Cooper.

Den kenn' ich leider nicht. (Lacht) Aber ich denke, nach dem ersten Zusammenprall arrangiert man sich schnell mit einer Seite.

Und was hat die Auswertung nun ergeben?

Die Nature-Studie damals hatte eine klare Händigkeit zugunsten rechts ergeben, dass also zwei Drittel der Menschen beim Küssen den Kopf nach rechts neigen. Wir jedoch haben ein fast 50-zu-50-Ergebnis, mit nur einer ganz leichten Tendenz zu rechts. Aber wir mussten schon auch streng sein: Händigkeit hin oder her, die Hände mussten frei sein beim Küssen. Denn wenn jemand ein schweres Gepäckstück trägt, könnte das den Neigungswinkel ja beeinflussen.