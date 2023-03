Von Veronika Tièschky

Ein letztes Mal flog der Pilot Philipp Siegert, 29, im Dezember 2021 eine Maschine voller Urlauber nach Las Palmas. Daraufhin blieben die meisten Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie auf dem Boden. Sieben Jahre lang brachte er Touristen an ihre Urlaubsziele, Pilot zu sein, war sein Kindheitstraum - doch dann kam die Kündigung.

Er tauschte das Cockpit gegen sein Home-Studio und begann seine Perspektivlosigkeit in Musik zu übersetzen. Mit seiner Musik will er Menschen erreichen, die sich, so wie er, in einer vermeintlich aussichtslosen Situation befinden.

"Wahrscheinlich kann ich durch meine Musik niemandem die negativen Gefühle nehmen, aber immerhin kann ich das Gefühl vermitteln, dass man dabei nicht alleine ist." Seine neue Single "Falling" beschäftigt sich mit der Ungewissheit und der Angst, falsche Lebensentscheidungen zu treffen, die das Leben erschweren können.

Philipp Siegert, der sich als Musiker filt nennt, singt über Misstrauen, Sehnsucht und Gewissheit. Er spricht davon, dass Vertrauen manchmal besser als Kontrolle sein kann und dass es auch positive Konsequenzen haben kann, wenn man Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft.

Und wie klingt das Ganze? Philipp hat seine Gitarre kurzerhand in ein Schlagzeug verwandelt und ein altes AKG Mikrofon vom Flohmarkt verwendet, das zwar "schrottig, aber gut" ist. Die knarzende Akustikgitarre seiner Oma gehört zu seinen Hauptinstrumenten. Zusammen mit einer Trompete aus Beirut entsteht ein unkonventioneller Indie-Sound. In seiner Musik findet man Einflüsse aus Electro, Rock und Pop. Seine aktuelle Single trägt den Namen "Falling" und wurde Ende Februar veröffentlicht.

Das Video zu "Falling" wurde teilweise mit einer Super-8-Kamera gedreht und präsentiert verschiedene mögliche Zukunftsversionen von filt, die je nach seinen Lebensentscheidungen eintreten könnten.

Als Ein-Mann-Projekt spielt er bei seinen Auftritten die Kombination aus Field Recordings, Percussion und Beats. Seine Musik wurde schon von vielen nationalen Radiostationen gespielt und ist in zahlreiche Playlisten aufgenommen worden, einschließlich "Indie Brandneu" von Spotify und "Bedroom Pop" von Amazon. Bedroom Pop? Das passt gut. "Meine Ideen zu den Liedern und Kompositionen fallen mir spontan ein - meistens kurz vor dem Einschlafen."

Anfang Februar ist er von Regensburg nach München gezogen und will nun in München mit seiner sanften und dennoch komplexen Indie-Pop-Musik seinen Platz finden.

filt

Stil: Indie

Besetzung: Philipp Siegert

Seit: 2021

Aus: München

Internet: www.instagram.com/filt_music/