Hoffnungsvoll: Annika Lange ruft in ihrem Song die Menschen auf, "so zu leben, als hätte man die ganze positive Kraft eines gigantischen Regenbogens immer griffbereit in seiner Hosentasche".

Von Veronika Tièschky

Annika Lange ist zurzeit auf der Suche nach Regenbogen. Auf Instagram startete sie einen Aufruf, man solle ihr Videos und Fotos von diesem farbenfrohen Phänomen schicken. Regenschauer, Sonnenschein - kaum etwas ist hoffnungsvoller.

Die gesammelten Fotos will sie für ihr neues Musikvideo benutzen. Ihr neues Album dreht sich rund um den Regenbogen und dessen Farben. Die erste Single von Annika, wie sie sich als Künstlerin nennt, trägt den Namen "Rainbow in your pocket" und fordert jeden dazu auf, "so zu leben, als hätte man die ganze positive Kraft eines gigantischen Regenbogens immer griffbereit in seiner Hosentasche".

Mit dem Regenbogen spricht sie symbolisch über die Regen- und Sonnentage in ihrem Leben. Eine Zeile aus ihrem kürzlich veröffentlichen Song: "Someone told me I will rock it, always leave a rainbow in your pocket." Nach ihrem BWL-Studium arbeitete sie zwei Jahre lang im betriebswirtschaftlichen Bereich und war unglücklich. Ihr war immer klar, dass das nicht der richtige Ort für sie war. Schon seit ihrer Kindheit schreibt sie Gedichte, tanzt Ballett und singt. Aus Angst, später damit keinen sicheren Job zu bekommen, entschied sich Annika für ein Studium. Nach dem Master setzte sie eine einjährige Gesangsausbildung an der Universität für Musik und Kunst in Wien obendrauf und entschloss sich, ihren alten Job an den Nagel zu hängen und Sängerin zu werden. "Meine Musik schöpfe ich aus meinen Lebenserfahrungen. Es geht nicht nur um mich selbst. Es wäre schön, wenn das, was ich singe, auch bei anderen Menschen emotionalen Anklang findet", sagt sie.

Ursprünglich kommt die 28-Jährige aus Essen und hat viele Jahre ihrer Kindheit an der Nordsee verbracht. Genau dort hat sie auch ihr Musikvideo aufgenommen und kehrt damit zurück zu ihrer Kindheit und zu sich selbst und versucht, mit ihrem Auftreten als Musikerin ein neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Ihr Debütalbum wird diesen Sommer erscheinen. Bis dahin tritt sie in Bars in München auf und spielt kleinere Konzerte.

Ihre Musik ist ein Mix aus Soul, Pop und R 'n' B. Annika will mit ihren Liedern poetische Geschichten erzählen. Thematisch beschäftigen sie sich mit dem Drang, man selbst zu sein, endgültig frei zu sein. "Das Besondere an meiner Musik ist, dass ich Tonschnipsel aus dem Alltag in meine Lieder einfließen lasse", sagt sie. Grillenzirpen, das Piepen der Behandlungsgeräte im Krankenhaus. Das Rauschen von Wasser. Oder Regenschauer, kurz vor dem Sonnenschein.

Annika

Besetzung: Annika Lange

Stil: Soul, Pop, R&B

Aus: München