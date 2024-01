Im Grunde war es ein guter Vorsatz, dass ein 36 Jahre alter Mann das neue Jahr damit beginnen wollte, einen zurückliegenden Streit mit einem Münchner Bekannten zu klären. Es war aber keine gute Idee, dass er dafür ein Beil mitgebracht hatte. Als der aus Speyer angereiste 36-Jährige am Neujahrsabend gegen 20 Uhr vor der Tür seines 45 Jahre alten Bekannten in Milbertshofen stand, öffnete dieser die Tür jedenfalls wohlweislich nicht.

Daraufhin trat der 36-Jährige sie ein und ging auf den Wohnungsinhaber los. Der konnte einen Schlag mit dem Beil in Richtung seines Kopfes abwehren, den Angreifer zu Boden bringen und dort festhalten, bis die verständigten Polizisten eingetroffen waren. Die nahmen den leicht alkoholisierten Eindringling fest, ein Richter erließ Haftbefehl. Der 45-Jährige erlitt bei der Attacke leichte Verletzungen an der Handinnenfläche und am Arm. Das für Tötungsdelikte zuständige Kommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen.