Ein 69-Jähriger ist mit seinem Pkw am Samstagabend mit einem zweiten Auto zusammengestoßen. Der Mann war auf der Plinganserstraße stadtauswärts unterwegs und wollte verbotswidrig nach links wenden. Dabei übersah er einen auf dem zweiten Fahrstreifen fahrenden 54-Jährigen mit seinem Wagen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich im Frontbereich. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des 54-Jährigen und prallte schließlich mit zwei geparkten Autos zusammen. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Nach ersten Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 25 000 Euro. Es war nicht der einzige Einsatz in der Plinganserstraße: Bereits am Vormittag mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen in Brand geratenen Fiat löschen. Eine Autofahrerin und ihr Sohn waren dort unterwegs, als sie auf einmal Brandgeruch aus dem Motorraum ihres Kleinwagens bemerkten. Die Frau hielt umgehend am Fahrbahnrand an und beide verließen das Fahrzeug. Noch während sie den Notruf absetzten, ging das Auto in Flammen auf. Als die alarmierten Feuerwehrkräfte den Einsatzort erreichten, befanden sich der Motorraum sowie das Armaturenbrett bereits in Vollbrand. Mutter und Sohn blieben unverletzt. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.