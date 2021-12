Ein 49-Jähriger hat am Montagvormittag versucht, ein Auto vom Gelände einer Kfz-Werkstatt im Münchner Stadtteil Zamdorf zu stehlen. Er nutzte dafür den Moment, als ein Mitarbeiter der Werkstatt das Auto mit laufendem Motor im Hof stehen ließ, um es für die anstehende Abgasuntersuchung warmlaufen zu lassen. Während er sich um ein zweites Fahrzeug kümmerte, bemerkte er, dass ein Mann mit dem VW vom Grundstück fuhr. Der 58-Jährige verfolgte den Unbekannten mit einem Auto und konnte ihn auf Höhe des Tierheims in Riem stellen. Als er die Fahrertür öffnete, schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand nach ihm, stieg aus, attackierte und verletzte seinen Verfolger. Dann rannte der verhinderte Autodieb davon. Eine Streife der Polizeiinspektion Riem konnte ihn festnehmen. Es handelt sich um einen 49-jährigen wohnsitzlosen Mann, der auch für einen versuchten Einbruch in einem Einfamilienhaus in Bogenhausen zwei Tage zuvor tatverdächtig ist.