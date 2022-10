Parken kostet von Freitag, 9. Dezember, an in zwei weiteren Zonen in der Stadt Gebühren: Das Lizenzgebiet "Walchenseeplatz" wird nach Süden erweitert und die Zone "Giesinger Bahnhof" neu eingerichtet, teilt die Stadt mit. Anwohner können die Parkausweise für 30 Euro im Jahr von sofort an beantragen und danach ihr Auto in einigen Straßenzügen unbegrenzt abstellen. Besucher zahlen tagsüber zwei Euro pro Stunde für das Ticket. Weitere Infos zur Antragstellung und den genauen Verlauf der Lizenzgebiete gibt es im Internet unter muenchenunterwegs.de/parken.